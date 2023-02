Acea | Barbara Marinali sarà la nuova presidente | chi è la manager esperta di energia e Pa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)ladiche sostituirà la dimissionaria Michaela Castelli. Ieri dal Campidoglio, azionista di maggioranza con il 51 per cento della...

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualita' di socio di maggioranza dispa, ha scritto all'amministratore delegato Fabrizio Palermo chiedendogli di convocare un ...della dottoressa...Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri , in qualità di socio di maggioranza di, ha scritto all'amministratore delegato Fabrizio Palermo chiedendogli di convocare un ...di amministrazione di...

Subentra a Micaela Castelli dimissionaria in seguito allo scandalo per i maltrattamenti e le vessazioni denunciate dalle hostess da parte dell'ad Palermo ...Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di socio di maggioranza di Acea spa, ha scritto all'amministratore delegato Fabrizio Palermo chiedendogli di convocare un consiglio ...