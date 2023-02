Accadde oggi | 15 febbraio 1953

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Arrivò a 'Citta nuova' nel 1949, con il club partenopeo in B. Nel capoluogo campano un'annata nel torneo cadetto e tre in Serie A. La sua miglior stagione realizzativa fu la 1951-'52, con tredici reti. Poi l'arrivo di Hasse Jeppson gli tolse spazio, come hanno scritto Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo nel volume 'Il Napoli dalla a alla Z'. Il 15di settant'anni fa Mario Astorri disputava l'ultima partita in Serie A. Nato in provincia di Piacenza il 7 agosto 1920, nei tornei con la maglia del 'Ciuccio' scese in campo ottantotto volte, realizzando trenta reti. Nel massimo campionato indossò anche le casacche di Juventus e Atalanta.