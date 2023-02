Abbate smorza gli entusiasmi sul San Pio | “Non c’è comunicazione e partecipazione”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadi ieri del manager Maria Morgante e del primario dell’Utic all’Ospedale San Pio, Mariano Scherillo, dapprima della riapertura del reparto di Chirurgia d’urgenza e poi del ripristino della rete IMA per la cura tempestiva degli infarti miocardici, non ha entusiasmato il consigliere regionale di Noi Campani, Luigi. Il consigliere, intervenendo a margine dell’iniziativa dell’Asia “M’illumino di meno” svoltasi all’istituto comprensivo beneventano Sant’Angelo a Sasso, infatti, ha sottolineato le mancanze del vecchio management del San Pio di Mario Ferrante e lesinando di rinnovare “La giornata di ieri al San Pio è una pillola di una sanità normale. – Ha sottolineato– Ben vengono che si trovino soluzioni tampone per la Rete IMA. Quella è una questione che parte da lontano, con una ...