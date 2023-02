A Viva Rai2 irrompono gli Ufo | Fiorello | “Ma che ca**o è?” Il fimato impazza sui social | “Ma è vero?” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Agli Ufo,: “Ma cheè?”Un ufo è stato avvistato a Roma, sopra via Asiago, mentre andava in onda in diretta il programma di: l'”avvistamento” era ovviamente una gag ben congegnata dagli autori del programma, che però ha mandato letteralmente in tilt icon molti utenti che hanno creduto alla veridicità del filmato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@off) La gag è andata in onda nel corso della puntata in onda nella mattinata di martedì 14 febbraio 2023:e Fabrizio Biggio erano al ...