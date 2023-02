A St Moritz si celebra l’arte della miscelazione di qualità

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nella montana e mondana Stc'è un motivo in più per tornare e trascorrere un lungo weekend. La «Perla dell'Engandina» si prepara per la prima StCocktail Week: dal 16 al 19 febbraio ospiterà il non plus ultramixologist mondiale per farci assaggiare drink mai provati in posti pazzeschi. Proprio come la Como Cocktail Week, che ormai dal 2019 sul Lario è un appuntamento fisso: la StCocktail Week è del resto la sua edizione «montana», un evento da non perdere per esperti e appassionati dell'arte, ma anche un'occasione per una vacanza diversa, andando alla scoperta di luoghi iconici. Gli eventi si terranno in ben venti posti diversi, e si comincia da dove tutto è cominciato, il Badrutt’s Palace Hotel: l’albergo con il quale nel 1864 Johannes ...