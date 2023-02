A Roma non piove da giorni | è allarme smog nella Capitale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sulla città di, per tutto il mese di Febbraio, almeno sino ad ora, non è caduta una goccia d’acqua a bagnare le sue strade. Le piogge non si fanno vedere da, e questo certamente rappresenta un qualcosa di anomalo per il periodo in cui ci troviamo, durante il quale le piogge dovrebbero cadere in modo scrosciante. L’estate scorsa è stata certamente una delle più calde mai registrate, con profondi effetti devastanti su tutte le coltivazioni del nostro Paese. Un caldo torrido che si è prolungato per tutto l’autunno, come abbiamo avuto modo di sperimentare sulla nostra pelle, e in qualche caso anche oltre, con temperature ben al di sopra della media stagionale consueta. Neve a fine febbraio 2023? Le previsioni meteo di Giuliacci ae nel Lazio La pioggia scarseggia a: febbraio inconsueto Oltre allo ...