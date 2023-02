A Milano hanno speso in media 123 euro per un biglietto di Milan-Tottenham senza fiatare

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Mentre il calcio italiano continua a danzare sull’orlo del baratro, e altrettanto ostinatamente continua a cercare pezze per vie d’uscita d’emergenza anziché mettere mano a riforme strutturali (a partire dalla forma mentis), ilper un ottavo di Champions League fa registrare il nuovo record d’incassi del calcio italiano. O meglio, straccia il precedente primato che apparteneva sempre a: Inter-Barcellona del 2019 con incasso di 7.889.495. Ieri seraha portato nelle casse dei rossoneri 9.133.842. Che su un totale di 74.320 biglietti venduti, fa circa 123(per la precisione 122,89). Stiamo parlando di un ottavo di finale neanche di grido, ilè quinto in Premier League, non attraversa uno stato ...