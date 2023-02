(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Bruxelles. La coalizione internazionale che sostiene l’Ucraina nella guerra di aggressione della Russia continua a essere in ritardo rispetto a ciò di cui l’esercito ucraino ha eff... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

'Ale ali', che riporta la richiesta di Zelensky di ricevere aerei. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha chiesto alla Corea del sud di inviare armi all'Ucraina ('La ...... ha spiegato Zelensky, citato dalIndependent. 'Non dovrebbero esserci tabù nella fornitura di armi all'Ucraina per proteggersi dall'aggressione russa. Faremo tutto il possibile per garantire ...

A Kyiv servono munizioni, carburante e ricambi prima di una nuova iniziativa russa Il Foglio

A Kyiv servono gli F-16 contro la guerra lunga Il Foglio

Mattarella: gli aiuti militari a Kiev servono a far cessare la guerra, non ad alimentarla RaiNews

Ucraina, il sindaco Kiev: servono altri migliaia di generatori Globalist.it

Il ministro della Difesa tedesco Pistorius in visita a sorpresa a Kiev - Podolyak: non spariamo contro il territorio russo - Podolyak: non spariamo contro il territorio russo RaiNews

La coalizione internazionale che sostiene l'Ucraina continua a essere in ritardo sulle effettive necessità del paese. "Ora dobbiamo consegnare quello che abbiamo promesso", dice il segretario della ...L’Ucraina chiede gli aerei e c’è un fronte di possibilisti. La riluttanza di Scholz e le voci dal Pentagono. Biden per ora dice no, mentre Macron non esclude l'invio dei caccia ...