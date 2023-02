730 nel 2023 | da oggi cambia tutto | ecco perché devi presentarlo

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Da quest’annoper quanto riguarda la presentazione del 730.quest’anno lopresentare.è così importante fare il 730? Tante volte ce lo siamo chiesto, sopratse non siamo esperti in materia. Eppure, la presentazione del modulo è importante,in molti casi possiamo ricevere anche un rimborso. Per questo motivo è sempre utile per sé e per le persone a proprio carico presentare la dichiarazione al proprio CAF di fiducia oppure autonomamente online sul sito dell’Inps. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere se non viene presentato. Presentazione del 730 novità– IlovetradingLa presentazione del 730 è molto importante, anche se spesso non ne viene dato il giusto peso. Infatti, ...