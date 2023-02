15 febbraio 2013 | dieci anni senza

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il Napoli lanciato verso il terzo scudetto? Ancora è presto, nonostante la classifica, ma qualora accadesse ci sarebbero varie dediche da fare a chi non c'è più. Al Pibe, al Petisso, a Carlo Juliano, al dottor Acampora, a Ciro Esposito, e scusate se dimentico qualcuno. Se accadrà, un pensiero andrà rivolto anche a Carmelo Imbriani, spentosi il 15. Debuttò in Serie A con la casacca del 'Ciuccio' in Napoli-Cagliari del 271994. Nel massimo campionato 32 presenze, tutte con il Napoli. Nel torneo cadetto vestì anche le maglie di Genoa, Coe Catanzaro. Ma non dimentichiamo il Benevento. Ci lasciava qualche giorno dopo il suo trentasettesimo compleanno.