15 febbraio 2011 | Milan-Tottenham e la squalifica di Gattuso VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La sfida tradiventa famosa per l’espulsione diIl 15si affrontano negli ottavi di finale d’andata della Champions League. Quella partita non passerà alla storia per una vittoria, anche se il goal di Crouch che regalò agli “Spurs” fece notizia. Quello che rese celebre quella partita fu la rissa che si scatenò trae Jordan che portò all’espulsione del numero 8 e che gli costò 5 giornate di. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.