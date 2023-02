?? Report della seduta

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Pomeriggio dedicato ad un allenamento congiunto con la squadra Primavera di Mister Gatto. In campo gli elementi che non hanno giocato la gara di domenica o sono subentrati. Differenziato invece per chi ha giocato l’intera gara. Ha svolto lavoro differenziato Aldo Florenzi. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata di ieri hanno evidenziato la non completa risoluzione del problema al ginocchio accusato dopo la gara con il Parma. Differenziato anche per Dario La Vardera che accusa un principio di pubalgia. Domani unicapomeridiana. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.