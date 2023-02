Zingaretti | Dopo la sleppa delle regionali al Pd serve una scossa | Elly Schlein

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 febbraio 2023) “uno choc,. L’unica che può rispondere a una domanda di rinnovamento”. Nicola, deputato Pd ed ex governatore del Lazio appena conquistato in fanteria dal centrodestra, si confessa con il Foglio. “Forse ci voleva questa. Quando lo dicevo io che serviva il campo largo mi dicevano che ero fissato”. La vittoria del destra, il successo di Rocca, certifica anche la fine de modello Zinga nel Lazio? “Non penso proprio. Basta guardare i dati”. Cioè? “L’astensione ha colpito il centrosinistra: il nostro popolo non è andato a votare quando si è reso conto che non c’era una proposta di governo, che noi e il M5S andavamo divisi, ma uniti verso la sconfitta”. Chi ha sbagliato più forte nel Lazio: Conte o Calenda? “Conte, senza dubbio. Pensava di poter far ...