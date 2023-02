Ziliani | “Stampa italiana ha paura di dire la verità sulla Juventus! Al 99% in Serie B ed esclusione dalle Coppe”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo, ha scritto sul suo account Twitter in merito alla penalizzazione inflitta alla Juventus in seguito allo scandalo relativo alle plusvalenze e che ha portato alla dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione del club bianconero. “Hannoa dirlo: ma la sostanza è che se il ricorso della Juventus L'articolo

Sentiamo mister Italiano in SalaManuela Righini. 'Grande concentrazione e grande ritmo: ... Gli ultimi dettagli, clamorosi, sono stati svelati dal giornalista Paolo. Il primo riferimento ...... come riportato anche dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo, sui suoi profili ... Quello che ricordo io era che era uscito un comunicato; tanta gente pensava che noi avessimo ...

Ziliani: "Stampa italiana ha paura di dire la verità sulla Juventus! Al ... DailyNews 24

Ziliani: “Altro che coppe, la Juve in Serie B al 99%” napolipiu.com

Arrampicata Juve, Ziliani: "E' inutile che pregustate la qualificazione ... Il Pallone Gonfiato

Juventus, Ziliani distrugge la stampa italiana: 'Hanno paura di dirlo' AreaNapoli.it

Ziliani contro la stampa: «Servizi alla Juve che falsa i campionati» Juventus News 24

Paolo Ziliani parla della Juventus: “Andrà in Serie B al 99%“. Il tutto mentre la stampa italiana esalta la rimonta bianconera. La Juventus che vince la seconda partita consecutiva viene esaltata da ...La stampa italiana esalta la Juventus di Massimiliano Allegri ... nonostante il meno quindi in classifica (ora sarebbe seconda)". Stando al giornalista Paolo Ziliani, però, non solo la squadra ...