Zaniolo al Galatasary | Calcagno | «Condizionato da situazioni esterne»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le parole del presidente dell’AIC,, sulla cessione di: «La situazione poteva essere gestita meglio da tutti» Il presidente dell’AIC Umbertoa margine della presentazione del Report ‘Calciatori sotto tiro‘, ha parlato della cessione di. Di seguito le sue parole. «A me dispiace molto, perché ci sonoal contratto di lavoro che hannola decisione die della società sul mercato. La scelta di Nicolò è stata condizionata da soggetti che sono estranei al rapporto di lavoro. Noi dobbiamo normalizzare il nostro mondo per questo. C’è tanto di distacco nel vivere anche il calciatore come qualcuno che non può sbagliare. Io credo che a posteriori la situazione poteva essere gestita ...