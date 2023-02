Zaccheroni ancora ricoverato in rianimazione | condizioni stazionarie

Stazionarie nella loro gravità, in prognosi riservata pur se con qualche lieve segnale di recupero, le condizioni di salute di Alberto, in rianimazione da venerdì scorso all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver battuto violentemente la testa a terra in seguito a una caduta accidentale da una scala nella sua casa di ...'Tutto il Giappone tifa per, un allenatoremolto amato in Giappone'. Kazuyuki Kakiuchi è l'inviato di Sports Nippon , il giornale punto di riferimento per gli sportivi del Sol Levante. Il Giappone sportivo e ...

Stazionarie nella loro gravità, in prognosi riservata pur se con qualche lieve segnale di recupero, le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni, in rianimazione da venerdì scorso all'ospedale