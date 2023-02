Younes Rachidi | maxi squalifica | “Ha truccato 135 partite di tennis”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non passerà di certo alla storia per il suo dritto o per il suo rovescio. A pensarci bene, nemmeno per il servizio e per i trofei conquistati nel corso della sua carriere. Un record, però,potrebbe davvero portarlo a casa diventando ilta più corrotto della storia: lo sportivo marocchino, radiato dal palcoscenico delinternazionale, si è reso protagonista della falsificazione di ben 135, unaepocale per ilta marocchino “Le 135 violazioni contestate sono enormi, tanto da giustificare una sanzione di 34.000 dollari oltre allaa vita” ha dichiarato l’ITIA comunicando anche la sentenza:è stato ...

Brevi 135 partite a conteggio, un numero da capogiro . È la storia assurda di, ex tennista marocchino, classe 1986, che ha deciso di scrivere (in negativo) la storia del tennis e dello sport in generale. Il giocatore è stato squalificato per aver truccato 135 ...I casi sono stati scoperti a seguito delle indagini delle forze dell'ordine in collaborazione con l'ITIA in ...

