Yari Selvetella al #Fuorifestival di ‘Salerno Letteratura’

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nuovo appuntamento con idi Salerno Letteratura. Venerdì 17 febbraio, alle 18, presso gli spazi del Museo archeologico provinciale di via San Benedetto,presenterà il suo ultimo romanzo edito per Mondadori “Vite mie”, in dialogo con la giornalista Francesca Salemme. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Salerno. IL LIBRO. Amare non è sufficiente, bisogna sapere come si fa. Talvolta una vita non basta a impararlo per bene, oppure l’abilità coltivata negli anni si dissolve misteriosamente e non rimane altro che un senso di inadeguatezza e di nostalgia. Serve più di una vita, a Claudio Prizio, per poter sentire che sta davvero ricominciando da capo. Gli serve, anzitutto, cercare sé stesso negli altri. Claudio chiede riparo, come ha sempre fatto, alla famiglia, ma ...