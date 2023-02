Xavier Niel lancia la sua ultima rivoluzione | questa volta nel settore televisivo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Parigi. Domaniavrà un’ora di tempo per convincere l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) di avere un dossier credibile per sostituire M6, il sesto canale del digitale terrestre francese., ottavo uomo più ricco di Francia, patron di Iliad, co-proprietario del Monde e imprenditore tentacolare amato dai millenial con investimenti in negozi, palazzi, hotel di lusso e incubatori di start-up, presenterà il suo progetto, Six, con cui punta a rimpiazzare il canale M6, la cui licenza di operatore di rete televisiva scade il prossimo 5 maggio. “Se vincerà la partita, la deflagrazione sarà violenta. A implodere sarà l’intero paesaggio audiovisivo francese”, ha pronosticato sul Figaro un esperto di media. L’aria assomiglia molto a ...

... del piano climatico" e degli "sviluppi futuri", ha affermato il gruppo di proprieta' di. Red - Sim 08 - 02 - 23 11:13:09 (0250) 5 NNNNIl patron di Iliad,, conferma il suo interesse per il settore televisivo e, dopo essere stato partner di MediaForEurope nella gara per M6, si fa avanti per aggiudicarsi una frequenza televisiva in Francia. ...

Sostituire il canale M6 con il suo nuovo progetto: Six. Fra le promesse di questa novità c'è una programmazione ricca di film, documentari e spettacoli, ma anche una partecipazione maggiore al finanzi ...Parigi, 13 feb 21:10 - (Agenzia Nova) - Il fondatore di Iliad, Xavier Niel, vuole creare una nuova emittente televisiva in Francia denominata "Six". Secondo quanto riferiscono i media francesi, il 15 ...