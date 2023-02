WWE | Possibile alleanza tra Elias e Rick Boogs | nuovo tag team in arrivo?

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ieri notte in quel di Monday Night Raw è andato in scena un segmento di backstage con protagonisti. Non è da escludersi che tra i due possa nascere unanelle settimane a venire, almeno questo è quanto traspare da quanto abbiamo visto durante lo show rosso.è tornato in azione nell’episodio dello scorso 30 gennaio dopo un lungo stop a causa di un infortunio rimediato a WrestleMania 38.è tornato a vestire i panni di “The Drifter” dopo la storyline in cui lo abbiamo visto lasciare posto al “fratello” Ezekiel.tag? Ieri notte a Raw, potrebbero essere stare gettate le basi per unatra. Durante un ...

Probabilmente, il suo segreto risiede nella resilienza: Bautista " come lo chiamavano ai tempi della" sa convincerci in ogni veste. Lo sa benissimo Denis Villeneuve, suo principale ...Nonostante i riflettori siano puntati su John Cena, l'atleta di copertina di2K23 , non saràindossare i pantaloncini (di jeans) di colui che è stato per sedici volte il campione ...

Kota Ibushi apre ad un possibile approdo in WWE The Shield Of Wrestling

CM Punk in WWE Per Road Dogg è un'opzione possibile The Shield Of Wrestling

WWE: Vengono piantati i semi per un possibile Turn Heel di Cody Rhodes Zona Wrestling

The Rock ha commentato la possibile vendita della WWE The Shield Of Wrestling

I pensieri di Matt Hardy sulla possibile vendita della WWE Tuttowrestling

nel caso foste interessati all’acquisto di WWE 2K23, tenere sempre un occhio attento sul sito Kinguin, dove vi sarà possibile acquistare videogiochi a prezzi decisamente scontati. WE 2K23 uscirà il 17 ...Durante la puntata di Monday Night Raw andata in onda questa notte, la WWE ha mandato in onda diversi segmenti differenti, l'uno dall'altro, dal Miz TV con ospite speciale Seth Rollins, all'inizio di ...