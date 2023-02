WWE | Bianca Belair stronca i sogni di due Top Star di partecipare all’Elimination Chamber femminile

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sabato si terrà Eliminatione il matchha già tutti i posti assegnati, con due delle topdella divisionerimaste fuori dai giochi proprio a causa di un feud in atto tra loro, ovvero Becky Lynch e Bayley. L’ultima opportunità per le due ex campionesse Tuttavia, Becky e Bayley hanno avuto un’ultima possibilità di qualificarsi per l’incontro nella puntata di Raw di questa settimana, quando Adam Pearce ha indetto un Triple Threat Match con la campionessadi Rawe le due ex Horsewomen. Come da stipulazione, la Lynch o Bayley si sarebbero guadagnate un posto nelMatch se avessero prevalso nell’incontro a tre. Invece, laha eliminato sia Lynch che Bayley in ...

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Lynch Beth Phoenix...Le leggende dellapreferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena , The Undertaker, ... Sami Zayn, Becky Lynch,Belair e Rhea Ripley. Qui sotto potete leggere la lista completa, in ...

Intervistata da Metro, Bianca Belair ha ribadito che le piacerebbe vincere i titoli di coppia con Rihanna: “Quando sarà pronta a rimettersi in gioco, mi piacerebbe molto. Vieni a fare coppia con me, ...Rimane però ancora un invito aperto dalla campionessa WWE di Raw in carica Bianca Belair. Rihanna non è del tutto estranea alle Superstar della WWE. Bianca Belair ha già collaborato con la Fenty ...