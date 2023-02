WTA Doha 2023 | risultati 14 febbraio | avanza Belinda Bencic | esce di scena Karolina Pliskova

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) Oggi si è completato il primo turno del tabellone principale del torneo Qatar Totalenergies Opendi tennis, di categoria WTA 500, in programma a, in Qatar: nove gli incontri disputati, senza azzurre protagoniste. Nella parte alta del main draw la statunitense Danielle Collins elimina la belga Elise Mertens con il punteggio di 6-4 7-6 (6), mentre l’elveticaliquida la bulgara Viktoriya Tomova per 6-0 6-1. La ceca Petra Kvitova regola la cinese Zhang Shuai con lo score di 7-5 6-2, infine la statunitense Sofia Kenin supera la russa Liudmila Samsonova per 6-3 6-1. Nella parte bassa del tabellone l’ellenica Maria Sakkari batte in tre set la cinese Zheng Qinwen con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 ed agli ottavi se la vedrà con la russa Ekaterina Alexandrova, che liquida la ceca...