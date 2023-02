(Di martedì 14 febbraio 2023) Al via domani da Puente de Genave la 69a edizione della, tradizionale corsa spagnola conosciuta anche con il nome di Ruta del Sol. Cinque tappe in cinque giorni con, come di consueto nella penisola iberica, tanta montagna, tanti saliscendi e pochissima pianura. Andiamo a scoprire dunque chi saranno i protagonisti della corsa andalusa. Partiamo dagli italiani che saranno piuttosto numerosi, precisamente 19 divisi tra otto diverse squadre. Damianofarà probabilmente da spalla a Mikel Landa in una Bahrain Victorious di cui faranno parte anche Andrea Pasqualon ed il giovane Edoardo Zambanini. Ruolo di supporto, ma probabilmente con la licenza di andare all’attacco talvolta, anche per Alessandro, che sarà nelle fila della UAE Emirates di Tadej Pogacar. Chi potrebbe provare a fare classifica è ...

Parigi - Nizza Fonti della squadra britannica hanno confermato alla Gazzetta che Bernal non si sente ancora al cento per cento dopo non avere concluso laSan Juan in Argentina a fine gennaio ...Anche perché questa corsa arriva giusto prima della2023 . Quest'anno non ho fatto periodi in altura e sto seguendo una preparazione un po' più graduale. Quindi, abbiamo pensato ...

Bernal, slitta il rientro dopo San Juan: non al via della Vuelta Andalucìa La Gazzetta dello Sport

Vuelta a Andalucia 2023: la startlist e chi parteciperà. Presenti Caruso, Covi, Zana e Fortunato OA Sport

Eolo-Kometa, Lorenzo Fortunato verso l’esordio stagionale: “La Vuelta a Andalucia mi piace molt... SpazioCiclismo

Vuelta a Andalucia 2023, 17 squadre al via: presenti anche otto team WorldTour e l’italiana Eolo-Kometa SpazioCiclismo

Pogacar non sarà al via dell'UAE Tour: debutto alla Clasica Jaén ... Bicisport

Al via domani da Puente de Genave la 69a edizione della Vuelta a Andalucia, tradizionale corsa spagnola conosciuta anche con il nome di Ruta del Sol. Cinque tappe in cinque giorni con, come di ...Il colombiano non aveva concluso la corsa argentina a fine gennaio per noie a un ginocchio: per ora resta in programma la Parigi-Nizza a marzo ...