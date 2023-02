Voto | Renzi “ingoia” la sconfitta ma avverte | «Alle Europee sarà tutta un’altra musica»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Vinto, ma non domo. Così, almeno, si sforza di apparire Matteo, reduce (con Carlo Calenda) da un risultato elettorale che egli stesso non esita a definire «peggiore delle aspettative». In effetti, il 9 per cento registrato in Lombardia (con la Moratti fuori dal Pirellone) e il 4 racimolato nel Lazio non rappresentano un buon viatico. Soprattutto se le ambizioni della vigilia annunciavano ben altro. E ora non resta che riconoscere il risultato. «Ha vinto la destra, come tutti si aspettavano. Peccato. Buon lavoro ai presidenti Rocca e Fontana», scrive nella sua e-news. Un incitamento che estende anche ai neo-eletti consiglieri regionali del Terzo Polo. Sono pochi e può citarli uno per uno: Lisa Noja, Giuseppe Licata, Massimo Vizzardi, Marietta Tidei. Cosìnella sua e-news Manon è tipo che si rassegna. Infatti fissa ...