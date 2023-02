Volta ao Algarve 2023 | tutti gli italiani in gara Tanta attesa per Ganna e Trentin

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si svolgerà da domani, mercoledì 15 febbraio, a domenica 19 la 49ma edizione dellaao, una corsa a tappe portoghese di livello 2.Pro. Il percorso sarà variegato e si presenteranno al via moltissimi corridori pronti a dare tutto per mettersi in luce. Tra questi ci saranno anche sei. I big azzurri saranno Filippo(INEOS Grenadiers) e Matteo(UAE Team Emirates). Il primo cercherà di aiutare al meglio i compagni Daniel Martinez (terzo l’anno scorso) e Thymen Arensman nella lotta per la classifica generale e andrà a caccia del successo di tappa nella cronometro finale, mentre il secondo si metterà a disposizione del capitano Joao Almeida e potrà anche provarci in caso di qualche volata. Gli altrial via saranno Kristian ...