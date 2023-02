Volta ao Algarve 2023 | la startlist e chi parteciperà Presenti Ganna | Trentin e Baroncini

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sta per partire l’edizione numero 49 dellaao. Il sud del Portogallo torna protagonista del grande ciclismo internazionale per eleggere il successore di Remco Evenepoel, che alzò le braccia al cielo al termine della frazione con arrivo sull’Alto do Malhao. Tra chi sarà ai nastri di partenza, spicca la presenza di Jai Hindley. L’uomo della Bora-Hansgrohe torna in strada dopo un Tour Down Under un po’ al di sotto delle aspettative e vuole ricominciare da qui la sua preparazione per i grandi appuntamenti che lo aspettano in stagione. Fra gli italiani, si rivede Filippo. L’uomo della Ineos-Grenadiers ha ben figurato alla Vuelta a San Juan con il secondo posto finale, ma in Portogallo avrà probabilmente un ruolo più di supporto a Daniel Martinez; attenzione a lui per la crono finale. In maglia UAE Team Emirates Matteo ...