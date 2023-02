Vodafone e Università di Palermo | nasce il primo campus in 5G in Italia

(Di martedì 14 febbraio 2023)(ITALPRESS) –degli Studi diannunciano l’avvio di “5G 4 A Smart Sicilian Academic”, il progetto che porterà per la prima volta inalla realizzazione di una rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network, MPN) su un polo universitario.Il progetto è aggiudicatario del Connecting Europe Facility dell’Unione Europea, lo strumento di finanziamento per promuovere la crescita, l’occupazione e la competitività dei Paesi a livello europeo attraverso investimenti infrastrutturali mirati; l’importo totale del finanziamento è pari a 4 milioni di euro.Sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Siciliana, il progetto “5G 4 A Smart Sicilian Academic” prevede la ...

