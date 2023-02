Vodafone e Università di Palermo | nasce il primo campus in 5G in Italia

(Di martedì 14 febbraio 2023)(ITALPRESS) –degli Studi diannunciano l'avvio di “5G 4 A Smart Sicilian Academic”, il progetto che porterà per la prima volta inalla realizzazione di una rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network, MPN) su un polo universitario.Il progetto è aggiudicatario del Connecting Europe Facility dell'Unione Europea, lo strumento di finanziamento per promuovere la crescita, l'occupazione e la competitività dei Paesi a livello europeo attraverso investimenti infrastrutturali mirati; l'importo totale del finanziamento è pari a 4 milioni di euro.Sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Siciliana, il progetto “5G 4 A Smart Sicilian Academic” prevede la ...

Italia edegli Studi di Palermo annunciano l'avvio del progetto "5G 4 A Smart Sicilian Academic Campus", il progetto che porterà per la prima volta in Italia alla realizzazione di ...Dagli inizi inItalia , l'impegno poi in Sanofi Italia come Communication Head in Sanofi ...è anche giornalista pubblicista e collabora con la Facoltà di Relazioni Pubbliche dell'...

Università, a Palermo il primo campus 5G con Vodafone e il ... Regione Sicilia

PNRR: al via RESTART, il più importante progetto per l'evoluzione ... Scuola Superiore Sant'Anna

Vodafone Italia top employer per il sesto anno di seguito Key4biz.it

Vodafone riconosciuta Top Employer per il sesto anno consecutivo ilmattino.it