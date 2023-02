Vittoria schiacciante del centrodestra | ora il rebus delle poltrone

(Di martedì 14 febbraio 2023) Quella che ha portato Francesco Rocca alla guida della Regione Lazio è unanetta,. Un successo delunito che però, guardando ai risultati ancora parziali, porta soprattutto la firma di Fratelli d'Italia. Nel 2018, quando Nicola Zingaretti ha prevalso con poco meno del 33%, il partito di Giorgia Meloni era al terzo posto in coalizione, dopo Forza Italia e Lega. Ma nella politica italiana cinque anni sono un'era geologica. E così, da quell'8,7% tutto è cambiato. Spinto dal vento favorevoleultime politiche, quando FdI è schizzato intorno al 30% facendo di «Giorgia» il primo premier donna della Nazione, nel Lazio quasi cinque mesi dopo il partito arriva intorno al 34%. E come avvenuto il 25 settembre, gli altri partiti della coalizione contribuiscono al successo ma seguono da ...

(Adnkronos) – Giorgia Meloni festeggia la vittoria schiacciante di Fratelli d'Italia e del centrodestra alle regionali in Lombardia e nel Lazio. Per la presidente del Consiglio si tratta di "un ..."