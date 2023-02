Vittoria Puccini presenta “Una gran voglia di vivere” | «Sono romantica ma non eccessivamente»

Leggi su lopinionista

(Di martedì 14 febbraio 2023) MILANO –, ospite di “W l’Italia” in compagnia di Federica Gentile e Angelo Baiguini, hato in diretta in radiovisione “Unadi”, la sua nuova commedia, disponibile su Prime Video dal 5 febbraio. «La storia inizia con un colpo di fulmine. Anna, il mio personaggio, e Marco, interpretato da Fabio Volo, si innamorano improvvisamente. Fra loro si scatena subito una passione incredibile, si sposano, avranno un figlio e diventerà una storia importante. Ad un certo punto questa storia entra in crisi, subentra la quotidianità, come diciamo nel film “smetti di guardarti” e inizi a dare tutto per scontato, non ascolti l’altro e non ti ascolti più. Allora che si fa? Si parte», racconta. Prodotta da Paco ...