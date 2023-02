Violenze in carcere | la Procura chiede condanne per due agenti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Prime richieste di condanna per glidella Penitenziaria imputati nel processo per i pestaggi dei detenuti avvenuti neldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 per sedare una rivolta. Ladi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha infatti chiesto sei anni di reclusione per l’agente Angelo Di Costanzo e tre anni e otto mesi per l’agente Vittorio Vinciguerra, imputati per i reati di lesioni, abuso di autorità e tortura; per Vinciguerra la tortura è stata contestata in relazione ad un episodio avvenuto il 10 marzo 2020, ovvero quasi un mese prima dei pestaggi. I due poliziotti penitenziari sono stati gli unici a scegliere la strada dell’abbreviato, rito che comporta uno sconto di pena in caso di condanna ma non permette l’acquisizione di nuove prove e si ...