Vincenzo Mollica | il video per Marco Mengoni | “Mi sono commosso per la sua vittoria | mi sono venute in mente tutte le cose che ho fatto con lui”

(Di martedì 14 febbraio 2023) “La sera che Amadeus ha pronunciato il suo nome come vincitore del Festival di Sanremo mi, perché miinleche hocon lui quando era giovane, quando era ragazzo. La sua enorme sensibilità, la sua umanità, la sua umiltà, una cosa rara di questi tempi, la sua semplicità”. Esordisce cosìin questo accoratopubblicato su Instagram all’indomani delladial Festival di Sanremo 2023. Il giornalista, storica firma degli Spettacoli del Tg1, ha voluto congratularsi pubblicacon il cantante: “Ha vinto perché la ...

Il suo storico balconcino a Sanremo è mancato anche quest'anno, maha dimostrato di aver seguito la kermesse canora con la sua solita grande passione e competenza. In un video pubblicato su Instagram il giornalista commenta il vincitore , regalando ...ha postato sul suo account Instagram un messaggio dedicato a Marco Mengoni di cui il popolare giornalista telvisivo ha ricordato gli esordi, sempre all'insegna del'umiltà e della ...

Il commovente post del giornalista Vincenzo Mollica che commenta la vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo: «Marco Mengoni canta e va dritto al cuore, all'essenziale, al senso della vita. E ...