Vincenzo Mollica a Marco Mengoni | Le tue canzoni arrivano al cuore

(Di martedì 14 febbraio 2023)registra un video per: le sue parole sono emozione allo stato puro.: “Le tueal” su Donne Magazine.

Il giornalista: 'La sua voce è la voce della sua anima, bellissima. Racconta con dignità e onestà l'avventura ...Su Instagram ,ha condiviso un messaggio dedicato a Marco Mengoni , in cui ha elogiato " Due vite ", la canzone che ha trionfato a Sanremo , sottolineando come "tocchi il cuore e sia stata scritta ...

Vincenzo Mollica registra un video per Marco Mengoni: Le tue canzoni arrivano al cuore Fanpage.it

Vincenzo Mollica, il commosso messaggio a Marco Mengoni: 'Le tue canzoni arrivano al cuore' Repubblica TV

Vincenzo Mollica e il commovente messaggio a Marco Mengoni: «Le tue canzoni arrivano al cuore, sono la voce de ilmessaggero.it

Vincenzo Mollica e il video a Marco Mengoni: "La canzone di Sanremo mi ha commosso" QUOTIDIANO NAZIONALE

Il commosso elogio di Vincenzo Mollica a Marco Mengoni: "Tocchi il cuore" VIDEO Gazzetta del Sud

Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...Il commovente post del giornalista Vincenzo Mollica che commenta la vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo: «Marco Mengoni canta e va dritto al cuore, all’essenziale, al senso della vita. E ...