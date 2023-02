VIDEO – Verona-Salernitana 1-0 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di martedì 14 febbraio 2023), posticipoventiduesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi. ANCORA LUI! –1-0 nel posticipoventiduesima giornata diA. Pur soffrendo nel finale, ilriesce a portare a casa tre punti pesantissimi. Il successo sullavale un’ulteriore risalita in classifica, a -2 dalla salvezza. La squadra di Marco Zaffaroni nel 2023 ha cambiato marcia: col nuovo allenatore ha perso solo contro l’Inter (dodici punti in sette giornate). Alla mezz’ora Cyril Ngonge ...

Ilresta al terzultimo posto della A, ma conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza battendo 1 - 0 la Salernitana. Al Bentegodi decide ...Nell'incontro delle 18.30 a vincere è stato l'Hellas, grazie al gol di Ngonge al minuto 31 ...Parte forte l'Inter, che ha bisogno dei 3 punti per tenere a distanza le altre squadre che ...

Video: Verona-Salernitana: il tifo gialloblù L'Arena

Verona-Salernitana 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Il Verona risale grazie al mercato. Salernitana, Nicola di nuovo a rischio La Gazzetta dello Sport

Reed 17: Brindisi travolge Verona 102-68 La Gazzetta dello Sport

Dipinto come razzista nel video manipolato. E "Striscia" finisce sotto accusa Virgilio

Vittoria importantissima dell’Hellas Verona di Zaffaroni che allo Stadio Bentegodi batte la Salernitana e rilancia le sue chance di salvezza. Dopo due minuti di recupero l’arbitro manda tutti a riposo ...L'Hellas Verona continua nel suo grande 2023 e mette a segno un colpo pesante per la zona salvezza: basta un gol al 31' di Ngonge per battere la Salernitana e salire così a 17 punti in classifica, a ...