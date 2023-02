VIDEO Sci alpino | Mondiali 2023 | Della Vite vince la sua sfida | ma l’Italia è eliminata con gli USA nel team event

(Di martedì 14 febbraio 2023) Niente da fare, per l’ennesima volta, perneldi sci. Anche aidi Courchevel/Meribel il parallelo a squadre miste vede gli azzurri essere eliminati anzitempo, ai quarti di finale. Gli Stati Uniti, poi campioni del mondo, hanno dominato in lungo e in largo contro la banda tricolore: l’unico are la suaè stato Filippo, mentre hanno perso gli scontri diretti Alex Vinatzer, Beatrice Sola e Lara Dalla Mea. Andiamo a vedere l’ultimae l’eliminazione tricolore.ITALIAAI QUARTI NELFoto: Lapresse

Della Vite si afferma per 7 centesimi su Ford, ma gli Azzurri vengono battuti per 3 - 1. Pesa la sconfitta di Lara Della Mea contro Nina O'Brien. La spuntano gli Usa che se la vedranno con il ...

Mondiali di sci alpino, parallelo a squadre: gli Azzurri approdano ai quarti per un soffio Agli ottavi di finale la somma dei tempi delle discese di Della Mea, Vinatzer, Sola e Della Vite porta a ...