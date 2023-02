VIDEO – Kessié vicino all’Inter di nuovo | pro e contro dell’affare | Good Morning Interfans

(Di martedì 14 febbraio 2023)è ileditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formatocon una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus su Franck, un nome che ritorna anche dopo la chiusura del mercato invernale.– Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è ilformat di Inter-News.it in. Ileditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e ...

L'Inter deve rifarsi il look a centrocampo e sta pensando all'ex milanista Franck Kessie. Ecco il meglio dell'ivoriano con i rossoneri in Serie ...Ilcon gli highlights e i gol di Ceuta - Barcellona 0 - 5, match valido per la Copa del Rey 2022/2023. Facile successo per i blaugrana, reduci dalla recente vittoria della Supercoppa spagnola, in ...

"Difetto d'amore" è la nuova poesia di Raffaella Zaccagna con le ... Zonalocale

Il gol di testa di Kessié contro il Ceuta Tiscali

Un italiano tra i magistrati chiamati a giudicare i crimini di guerra di Putin in Ucraina RaiNews

Fiat 500 con interni degni di una Barbie: cool o kitsch MotoriSuMotori