VIDEO – Ennesima occasione persa | Sampdoria-Inter 0-0 | TG Inter-News 13 febbraio 2023

(Di martedì 14 febbraio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sul deludente pareggio per 0-0 dei nerazzurri in casa della, con la lite tra Lukaku e Barella, l’infortunio di Robin Gosens e le condizioni di Federico Dimarco TG IN NERAZZURRO ? Altrasprecata dall’, che in casa dellanon riesce ad andare oltre allo 0-0. Focus in particolare sul diverbio tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella nel primo tempo, ma anche sulle condizioni di Robin Gosens e Federico Dimarco entrambi usciti con problemi fisici dalla sfida di ieri. Infine le parole ...