Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023)DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’A1 FIRENZEATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA TRA ATTIGLIANO E ORTE CON CODE NEL TRATTO INTERESSATO, GUIDARE CON LA MASSIMA PRUDENZA SEMPRE PER LAVORI CI SONO CODE SULL’A24TERAMO TRA SETTECAMINI E PONTE DI NONA IN DIREZIONE TERAMO SUL TRATO URBANO DELL’A24 TRAFFICO IN DIMINUZIONE RESTANO CODE VERSOTRA FIORENTINI E LATANGENZIALE EST. IN SENSO OPPOSTO, CODE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DIIN CARREGGIATA ESTERNA DALLAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD MENTRE CI SONO CODE A TRATTI TRA CASSIA ...