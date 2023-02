Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023)DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA A1 FIRENZECODE A CAUSA DI UN CAMIO RIBALTATO TRA ATTIGLIANO E ORTE SI VIAGGIA SOLO SULLA SORPASSO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. INCIDENTE CON CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA APRILIA E POMEZIA IN DIREZIONE EUR SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO AL ,MOMENTO è REGOLARE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral