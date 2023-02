Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023)DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 08:30 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LE AUTOSTRADE DOVE SI SONO VERIFICATI DUE INCIDENTI SULLA A1 FIRENZECODE A CAUSA DI UN CAMIO RIBALTATO TRA ATTIGLIANO E ORTE SI VIAGGIA SOLO SULLA SORPASSO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEMPRE PER UN INCIDENTE DOEV SONO RIMASE COINVOLTE 4 VETTURE SI TRASITA SOLO SULLA SORPASSO TRA VALMONTONE E IL BIVIO A1 DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONECODE PER 2 KM INCIDENTE POI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CON CODE TRA LA-FIUMICINO E LA COLOMBO PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA A24 ...