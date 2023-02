Very Mobile | sostegno alle popolazioni di Turchia e Siria

(Di martedì 14 febbraio 2023) ROMA –, il gestore telefonico semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., fa sapere di voler regalare ai suoi clienti minuti illimitati dall’Italia verso i numeri fissi e mobili dellae della, per permettere loro di essere in contatto con familiari e amici dopo il violento terremoto che ha colpito i due Paesi. Come si legge in una breve nota, le chiamate gratuite saranno disponibili fino al prossimo 20 febbraio, salvo eventuali proroghe. L'articolo L'Opinionista.

Perché attivare un nuovo numero di telefono quando è possibile richiedere la portabilità aottenendo tanti grandi vantaggi Certo, a volte si ha l'esigenza di avere un altro numero telefonico, soprattutto in ambito lavorativo. Poi c'è chi vuole una nuova SIM soltanto perché non ...In questa occasione specifica, tratteremo i piani di portabilitàdi febbraio 2023 . A farsi notare sul sito ufficiale è anzitutto la Promo Cashback che consente di ottenere un mese di ...

Very Mobile, sisma in Turchia e Siria: minuti illimitati verso le popolazioni colpite MondoMobileWeb.it

Very Mobile: promo cashback con ricarica omaggio estesa a tutte le portabilità MondoMobileWeb.it

Very Mobile: fino al 28 febbraio 2023 ritorna la promo cashback per alcuni nuovi clienti MondoMobileWeb.it

Very Mobile, sostegno a Turchia e Siria: chiamate illimitate verso i ... Mondo3

Very Mobile Giga Green: tutela ambientale e vantaggi in regalo per i clienti MondoMobileWeb.it

Providing a better customer experience to nationwide cellular stores CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--SMS Assist, a Lessen company, is pleased to be expanding ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...