(Di martedì 14 febbraio 2023) Resta a lungo a guarda - re, ma quando tocca il tiro diviene giù lo stadio. Fondamentale. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Resta a lungo a guarda - re, ma quando tocca il tiro di Piatek viene giù lo stadio. Fondamentale. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ......00 Conegliano - Cuneo 3 - 0 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Piacenza - Milano 3 - 1 15:30 Padova -2 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:30...

Verona-Salernitana, Nicola: “Altre sconfitte le ho accettate, questa non mi va giù” Mediagol.it

Verona-Salernitana, le pagelle: Lazovic, altra partita da 7. Piatek colpevole: 4,5 La Gazzetta dello Sport

Verona-Salernitana: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Serie A: Verona-Salernitana 1-0 Agenzia ANSA

Doig serve Lazovic sulla corsa, il serbo mette in mezzo e trova ancora Cyril Ngonge che firma l’1-0 scaligero. Vittoria importantissima dell’Hellas Verona di Zaffaroni che allo Stadio Bentegodi batte ...SALERNO - Ore decisive in casa Salernitana per il destino di Davide Nicola. Già esonerato il 16 gennaio scorso dopo l'8-2 incassato contro l'Atalanta ma richiamato dal club che aveva deciso di tornare ...