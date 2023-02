Venerato | “Rinnovi Lozano e Zielinski? Distanza Napoli-agenti”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ciroritiene che, a proposito deidi Hirvinge Piotr, c’ètra ile gliIlguarda al presente ma allo stesso tempo allarga le proprie vedute all’orizzonte. Tra i vari profili che sono in attesa di conoscere il proprio futuro, vi sono sia Hirvinge Piotr. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024, ragion per cui bisogna capire cosa succederà in estate. Entrambi potrebbero lasciare ilin estate: questo è il pensiero di Ciro, giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Luca Cerchione, speaker di 1 Football Club, trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. Per ...