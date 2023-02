Venerato | “Osimhen? Asta Arsenal-Chelsea da 150 milioni Le ultime su Kvara”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Cirorivela che per Victorci sarà un’trada 150e dà lesuTutti pazzi per i top player del Napoli. Victore Khvichatskhelia sono i calciatori che stanno facendo sognare, più di tutti, la tifoseria partenopea ma allo stesso tempo sono al centro delle maggiori attenzioni dei maggiori club europei. A proposito del nigeriano, capocannoniere del campionato che sta andando a segno con una continuità inaudita. Si sofferma sulle voci di mercato legate all’ex Lille Ciro, giornalista RAI, ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio: “Il futuro del nigeriano si deciderà a giugno, in un ...

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai: “Il futuro di Osimhen si deciderà a giugno, in un vertice con ...“Non c’è una favorita, sarà una lotta al fotofinish. Il Milan stesso non mi dà certezze per una qualificazione in Champions. L’Atalanta gioca un gran calcio, forse il più bello dopo quello del Napoli.