Venerato | Il futuro di Osimhen | Zielinski e Lozano si deciderà a giugno | su Kvara

(Di martedì 14 febbraio 2023) A "1 Football Club", su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai, ecco le sue parole: Avventura tra Nicola e la Salernitana ai titoli di coda? “È stato deciso l’esonero di Davide Nicola dal presidente Iervolino. Credo che dopo la salvezza dello scorso anno il presidente abbia commesso una serie di errori, spero non irreparabili. Premetto che i tifosi debbano riconoscergli molto, non è usuale investire con passione come fatto da Iervolino, nutro molta simpatia e stima per la persona. Poi però si è fatto prendere dalla suddetta passione, e dalla presunzione di conoscere un mondo che credeva di conoscere dopo soltanto un anno. La scelta di affidarsi ad un giovane dirigente come De Sanctis esigeva anche che il presidente garantisse autonomia e fiducia nell’ex Napoli. In questo senso, avviare trattative all’insaputa del proprio direttore ...