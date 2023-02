Venerato | “Futuro Osimhen? Può andare via per 150mln Kvara non in discussione”

Il giornalista della Rai fa il punto della situazione sui rinnovi e gli adeguamenti e le possibili cessioni partendo da Osimhen e Kvara Sui rinnovi di Lozano e ZielinskidiceA "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai:di Osimhen e Kvara "Ildel nigeriano si deciderà a giugno, in un vertice con i suoi procuratori. Servirà un adeguamento contrattuale, a cui il presidente è ...

Venerato vuota il sacco su futuro Osimhen, Kvara, Zielinski e ... Sportevai.it

Venerato: 'Osimhen, asta Chelsea-Arsenal per 150 milioni. Futuro Kvara, vi svelo tutto' AreaNapoli.it

MERCATO - Venerato: "Il futuro di Osimhen, Zielinski e Lozano si ... Napoli Magazine

Venerato: "Futuro Osimhen Può andare via per 150mln. Kvara non ... Forzazzurri

Quale futuro per Osimhen e quali talenti sta seguendo il Napoli Alle 22.45 parla Ciro Venerato Tutto Napoli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai: “Il futuro di Osimhen si deciderà a giugno, in un vertice con ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ... le opzioni milanista e londinese per motivi economici”. Futuro di Osimhen e ...