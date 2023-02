Velma | la seconda stagione dello spinoff di Scooby Doo è già in sviluppo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nonostante le controversie e le recensioni non particolarmente positive attorno alla prima, HBO Max ha deciso di procedere con un nuovo arco narrativo di. LadidiDoo indirizzato a un pubblico adulto, è ufficialmente in lavorazione. Ad annunciarlo è stato Channing Dungeym chairman e CEO di Warner Television Group ai microfoni di Deadline. Nessun dettaglio, per il momento, sulla finestra di lancio. La serie ha debuttato il 12 gennaio su HBO Max, scatenando numerose controversie e recensioni non particolarmente positive: al momento ha un punteggio del 7% du Rotten Tomatoes, uno dei più bassi di sempre per una serie TV. "è una serie comica per adulti che racconta l'origin story di ...

