Vangelo di oggi 14 Febbraio 2023 | Lc 10 | 1-9 | Video commento

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 14, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada”. “I cristiani non devono mai cedere alla L'articolodi14: Lc 10,1-9proviene da La Luce di Maria.

(Luca 10,1 - 9) La suggestiva pagina deldiin cui Gesù chiede di pregare per avere nuovi operai per il regno, e dove senza mezzi termini indica chiarament e la radicalità che i ...Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Neldella liturgia odierna Gesù dice: 'Non crediate ... Fratelli e sorelle, questo problema non c'era solo ai tempi di Gesù, c'è anche. A volte, per ...

Fabrizio Morello - Commento al Vangelo del giorno, 14 Febbraio ... Cerco il Tuo volto

Vangelo di oggi 12 Febbraio 2023: Mt 5,17-37 | Video commento La Luce di Maria

Vangelo del giorno, 14 febbraio 2023. Lettura e commento: “La messe è molta, ma sono pochi gli operai” Papaboys 3.0

Il Papa: la Parola di Dio è per tutti, la Chiesa non abbia il cuore stretto Vatican News - Italiano

Papa Francesco: “La Parola di Dio rende annunciatori” ACI Stampa

La comunità cristiana La Compagnia del Vangelo cerca uomini e donne di buona volontà per preparare e servire i pasti tre volte a settimana (ogni giovedì, venerdì e sabato pomeriggio) presso la mensa ...Predicate da padre Ernesto Della Corte, affermato biblista della arcidiocesi di Salerno, le meditazioni degli Esercizi spirituali, ispirate al Vangelo di Marco, hanno avuto per tema “Emozioni e ...