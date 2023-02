Valencia | Baraja è il nuovo allenatore

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilha deciso il sostituto di Gennaro Gattuso per la panchina: ilè l’ex bandieraIlha un. Si tratta di Ruben, ex centrocampista della squadra, con cui ha vinto due campionati, una Coppa UEFA, una Supercoppa Europea e una Copa del Rey. Prende il posto di Voro, messo come traghettatore dopo l’esonero di Gattuso. COMUNICADO OFICIAL RUBÉN? https://t.co/Lnsvk7TTFa#Benvingut? #ADNVCF pic.twitter.com/vC5hmPwwma—CF (@cf) February 14, 2023 COMUNICATO – «IlCF ha raggiunto un accordo con Rubénper essere l’della ...

Insieme aci sarà Carlos Marchena : 'IlCF ha raggiunto un accordo con Rubénper essere l'allenatore della prima squadra. Rubén(07/11/1975) dirige la panchina del Camp ...E' Rubénil nuovo allenatore del, che si affida dunque a una delle sue più grandi bandiere della storia per risollevare le sorti del club finito in zona retrocessione sotto la guida di Gennaro ...

La bandiera del Valencia Ruben Baraja ha preso il posto di Gennaro Gattuso sulla panchina del club spagnolo, in difficoltà in campionato e ...Ruben Baraja è il nuovo allenatore del Valencia dopo l'addio con Gennaro Gattuso: il suo vice sarà Carlos Marchena, altro ex giocatore del club. Il Valencia naviga in bruttissime acque in Liga, dove ...