Valditara | “La maggiore autorevolezza per i docenti passa da stipendi più decorosi Mai parlato di gabbie salariali”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il Ministro dell'Istruzioneha partecipato al 5° Congresso Nazionale della FLC CGIL tramite un videomessaggio in cui ha fornito importanti chiarimenti sulla questione dei salari dei lavoratori della scuola. L'articolo .

... l'apprendimento nascerebbe dall'interazione con l'ambiente; più ricco l'ambiente,l'... Il titolare pro tempore del dicastero, professor Giuseppe, il 20 dicembre scorso ha infatti ...GiuseppeCaro Ministro, abbiamo letto con attenzione i suoi propositi per migliorare l'... La scuola cosa fa di frequente in questi casi Chiedecopertura, come tutto si risolvesse ...

Valditara a Congresso FLC: gabbie salariali Semmai equità e lotta al bisogno Orizzonte Scuola

Stipendi docenti, Valditara apre al bonus caro-vita: ecco dove potrebbe arrivare il contratto integrativo Orizzonte Scuola

Stipendi docenti e Ata, Valditara: “Devono essere adeguati al costo della vita. No alle strumentalizzazioni” Orizzonte Scuola

Sostegno, Valditara: “Serve formazione adeguata. Negli anni scorsi laureati in giurisprudenza hanno insegnato sostegno, non si può fare più” Orizzonte Scuola

Aggressioni ai prof, Valditara: "Basta violenze, adesso li difenderà l'Avvocatura dello Stato" la Repubblica

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito prende posizione netta sulla violenza a scuola. A seguito del «recente, allarmante aumento ...Milano si conferma la città italiana dove la vita costa di più, Napoli la più economica sul fronte della spesa alimentare, mentre Pescara risulta la più conveniente ...